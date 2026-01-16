ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 22:07
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Освобождение населенного пункта Жовтневое в Запорожской области позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, сообщили в Минобороны России.

Машина скорой помощи подорвалась на противопехотных минах "Лепесток" в Голопристанском округе Херсонской области, сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Основные события 17 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:07

Освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку ВСУ, остающуюся в серой зоне на юге Ямполя ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

21:31

Вооруженные формирования Украины за сутки совершили одну атаку на населенные пункты ДНР, повредив пять жилых домов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:05

Младший сержант ВС РФ Александр Бойцов скорректировал огонь артиллерии и помог уничтожить два орудия и минометные расчеты противника в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

