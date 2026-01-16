ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дроноводы "Рубикона" уничтожили бронетехнику ВСУ на сумском направлении

Также российские бойцы ликвидировали укрепления противника
Редакция сайта ТАСС
07:27
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили бронетехнику и укрепления противника на сумском направлении, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), огневых позиций, укрытий и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ на сумском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

В ведомстве также рассказали о ликвидации бойцами "Рубикона" в зоне СВО украинских беспилотников самолетного типа LF-240 и "Лелека" методом воздушного тарана. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине