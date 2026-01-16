ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Росгвардия уничтожила шесть украинских БПЛА в ЛНР

Дроны уничтожили из стрелкового оружия
Редакция сайта ТАСС
07:47

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа, летевших в сторону приграничных регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие группировки войск национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике, уничтожили 6 вражеских БПЛА самолетного типа, летевших в сторону приграничных регионов России", - говорится в сообщении.

Там добавили, что росгвардейцы в составе мобильных огневых групп в ходе выполнения боевой задачи зафиксировали массовый пролет беспилотных летательных аппаратов ВСУ. БПЛА уничтожены в ходе прицельного огня из стрелкового оружия. "Попытка противника нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры была пресечена", - заключили в ведомстве. 

