Под Северском ВСУ потеряли технику и укрепления от действий Южной группы

Уничтожен блиндаж с живой силой противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удары по объектам ВСУ на северском направлении, уничтожив блиндаж с живой силой, бронированную машину Senator и пикап. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили блиндаж с живой силой ВСУ. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами группировки выявили и ликвидировали боевую бронированную машину ВСУ Senator и пикап с личным составом на том же северском направлении. Удары были нанесены на основе данных разведывательных дронов в ходе контрбатарейной борьбы.

В ведомстве отметили, что работа подразделений в ближнем тылу противника лишает ВСУ возможности вести эффективную оборону и создает условия для продвижения российских штурмовых групп.