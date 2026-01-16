Под Северском ВСУ потеряли технику и укрепления от действий Южной группы
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удары по объектам ВСУ на северском направлении, уничтожив блиндаж с живой силой, бронированную машину Senator и пикап. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили блиндаж с живой силой ВСУ. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами группировки выявили и ликвидировали боевую бронированную машину ВСУ Senator и пикап с личным составом на том же северском направлении. Удары были нанесены на основе данных разведывательных дронов в ходе контрбатарейной борьбы.
В ведомстве отметили, что работа подразделений в ближнем тылу противника лишает ВСУ возможности вести эффективную оборону и создает условия для продвижения российских штурмовых групп.