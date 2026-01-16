Медведев: контракт с ВС РФ в 2025 году заключили более 422 тыс. человек

Еще 32 тыс. человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах, отметил зампред Совбеза России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Свыше 422 тыс. человек заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем Дмитрий Медведев, кадры опубликованы в его канале в Max.

"Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это уже окончательные данные, которыми мы располагаем. И 32 тыс. человек еще заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах, то есть это добровольцы наши", - отметил Медведев, добавив, что задача, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена.