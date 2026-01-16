ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Командующий группировкой "Запад": ВС РФ контролируют все районы Купянска

Противник предпринимает безуспешные попытки прорыва
12:55
обновлено 13:00
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Населенный пункт Купянск Харьковской области полностью взят под контроль российскими подразделениями, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город. Об этом заявил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Министр обороны РФ, заслушав командующего группировкой "Запад", уточнил обстановку в районе города Купянска. "В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" - задал вопрос командующему Белоусов.

Кузовлев доложил, что "все районы города находятся под контролем российских войск", несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск. 

