Командующий группировкой "Запад": ВС РФ контролируют все районы Купянска

Противник предпринимает безуспешные попытки прорыва

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Населенный пункт Купянск Харьковской области полностью взят под контроль российскими подразделениями, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город. Об этом заявил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Министр обороны РФ, заслушав командующего группировкой "Запад", уточнил обстановку в районе города Купянска. "В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" - задал вопрос командующему Белоусов.

Кузовлев доложил, что "все районы города находятся под контролем российских войск", несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.