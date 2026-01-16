ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад"

Министр обороны РФ заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника
Редакция сайта ТАСС
12:55
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклады командования о текущей обстановке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Ход наступления и ситуация в Купянске. Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника", - говорится в сообщении. 

РоссияБелоусов, Андрей Рэмович