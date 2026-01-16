Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад"

Министр обороны РФ заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклады командования о текущей обстановке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника", - говорится в сообщении.