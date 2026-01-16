Командующий "Запада": ВСУ не отказались от планов вернуть Купянск

Наступательная операция в ноябре-декабре не принесла успеха, отметил Сергей Кузовлев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не отказались от планов наступления на Купянск, несмотря на провалы в ноябре-декабре. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.

"Районы находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла [наступления на Купянск]. Скажем, наступательная операция, которую он проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла", - сказал он в ходе доклада министру обороны РФ.