Командующий группировкой "Запад" доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

Речь идет о всех четырех направлениях

Командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев и министр обороны России Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров", - говорится в сообщении.