Группировка "Запад" ведет действия по освобождению 10 населенных пунктов

Ее подразделения в декабре освободили уже шесть пунктов, отметил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" в декабре освободили 6 населенных пунктов, еще в 10 ведутся боевые действия по освобождению. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в докладе министру обороны РФ Андрею Белоусову.

"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов - Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", - приводит слова Кузовлева Минобороны РФ.