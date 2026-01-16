Кимаковский: освободив Жовтневое, ВС РФ выравнивают линию фронта у Орехова

Советник главы ДНР назвал Орехово одним из крупнейших хабов противника на этом участке фронта

© Александр Река/ ТАСС

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Российские войска, освободив населенный пункт Жовтневое в Запорожской области, выровняли линию фронта в направлении Орехова. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Жовтневое перешло под наш контроль и позволило выровнять линию фронта в направлении Орехова - населенного пункта, который на сегодня является одним из крупнейших хабов противника на этом участке фронта", - сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.