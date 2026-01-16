МО РФ: освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура

Кроме того, это позволило российской армии расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Жовтневое в Запорожской области позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток" в ходе активных боевых действий форсировали реку Гайчур и освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области, сломив сопротивление противника на заранее подготовленном рубеже обороны.

"Освобождение населенного пункта Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - сказали в министерстве.

В результате наступления подразделениями группировки "Восток" освобожден район обороны противника площадью свыше 6 кв. км. В ходе боев уничтожены большое количество живой силы и техники противника, а также более 15 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", применявшихся для ударов и снабжения.