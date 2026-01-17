В ВСУ мобилизовали бездомного, который отнес в ТЦК найденные в мусоре патроны

Александр Панчук отметил, что на медкомиссии его признали годным, несмотря на деформацию грудной клетки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Называющий себя уличным человеком военнослужащий 66-й отдельной мехбригады ВСУ Александр Панчук рассказал, как его мобилизовали, когда он отнес патроны из мусорного бака в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Украинский военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад" на рубцовском направлении.

"Пришел в военкомат, т. е. в ТЦК, принес два патрона. Нашел их в мусорном баке, потому что я уличный человек, я и рылся в баке. Я шел отдать патроны и пойти на пляж покупаться - все. <...> Мне сказали: "Мы их утилизируем, пойди, отдохни". С их территории они [меня] не выпускали, завели только в военкомат, где был везде забор и колючая проволока", - сказал он.

"Я жив, потому что принял свое точное решение [сдаться в плен]. Бейте морду не нашим соседям, а нашим [сотрудникам] ТЦК", - добавил пленный.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда с Украины.