Россия представит на выставке в ОАЭ более 200 экспонатов военной продукции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия представит свыше 200 экспонатов военной продукции на международной выставке беспилотных систем UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

"В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", АО "ОДК", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан". Площадь российской экспозиции - 364 кв. метров. Всего будут представлены 211 экспонатов ПВН (продукции военного назначения - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Организатором российской экспозиции является Рособоронэкспорт. В том числе в Абу-Даби Россия представит разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э".

В рамках международной выставки будут показаны беспилотные и роботизированные комплексы, автономные наземные транспортные средства и робототехника, морские беспилотные платформы, системы моделирования и тренажеры для подготовки персонала, технологии искусственного интеллекта, интеграции беспилотных систем в оборонный, гражданский, экологический и гуманитарный секторы.

Выставка пройдет с 19 по 22 января.