Над регионами России и Черным морем за пять часов сбили 23 украинских БПЛА

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 18:00 до 23:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 января с 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Курской области, и по 1 - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.