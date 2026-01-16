Сержант Бойцов помог уничтожить два орудия и минометные расчеты ВСУ

Благодаря действиям военнослужащего ВС РФ смогли выполнить боевую задачу без потерь, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Младший сержант ВС РФ Александр Бойцов скорректировал огонь артиллерии и помог уничтожить два орудия и минометные расчеты противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Организовав взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, младший сержант Бойцов скорректировал огонь по орудиям и позициям противника. Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям младшего сержанта Александра Бойцова поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, при этом противник лишился двух орудий и минометных расчетов", - говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали о сержанте Дмитрии Абрамове, который сбил огнем из автомата два беспилотника противника во время эвакуации раненых сослуживцев. "В ходе эвакуации раненых военнослужащих сержант Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника и огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря мужеству и самоотверженности Абрамова боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава, а все раненые военнослужащие получили квалифицированную медицинскую помощь.