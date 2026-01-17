ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки свыше 125 военных

Противник лишился 6 боевых бронированных машин, 21 автомобиля, 2 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск свыше 125 военнослужащих, семь пунктов временной дислокации и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки противник потерял свыше 125 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 6 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств", - сказал Астафьев.

По его данным, войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, терминал связи Starlink, семь пунктов управления БПЛА, девять робототехнических комплексов. Поражено 7 пунктов временной дислокации, а также 16 блиндажей с личным составом ВСУ, сбито 8 беспилотников противника.