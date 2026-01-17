ВСУ потеряли от действий группировки "Центр" более 385 военных

Уничтожены боевая бронированная машина, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" более 385 военнослужащих. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Валентин Первухин.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем, уничтожено более 385 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии противника", - сказал Первухин.

По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Белицкое, Гришино, Белозерское, Красноярское, Межевая и Новоподгородное.