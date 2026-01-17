ВСУ потеряли от действий группировки "Север" более 155 военных за сутки

Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов, материальных средств и ГСМ противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" более 155 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"Подразделениями группировки "Север", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожено более 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов, материальных средств и ГСМ ВСУ", - сказал Межевых.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина и Новые Вирки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Тихое.