ВСУ потеряли от действий группировки войск "Восток" более 220 военных за сутки

ВС РФ в том числе уничтожили 3 бронетранспортера М113, 2 боевые бронированные машины, зенитное орудие, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 2 буксируемые гаубицы, 7 автомобилей противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" более 220 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 10 пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял, в том числе в результате действий подразделений беспилотных систем, более 220 военнослужащих, 3 бронетранспортера М113, 2 боевые бронированные машины <…>, зенитное орудие, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 2 буксируемые гаубицы, 7 автомобилей, 2 пункта боепитания, 2 станции спутниковой связи Starlink, 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 склада боеприпасов", - сказал он.