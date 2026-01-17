Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 40 солдат ВСУ

Российские военнослужащие также ликвидировали два склада с боеприпасами противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 40 солдат ВСУ, а также два склада с боеприпасами и материальными средствами. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"В зоне ответственности группировки "Днепр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 7 автомобилей, 2 склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.