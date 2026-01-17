Боец Новочек сбил пять гексакоптеров ВСУ в Жовтневом

По словам военного, огонь по БПЛА велся из ружья и автоматов

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Новочек рассказал ТАСС, что сбил пять тяжелых гексакоптеров в населенном пункте Жовтневое Запорожской области.

"В основном противник с неба [работает], воздух грязный. Я уничтожил пять "Бабок-ежек", - сказал боец.

Огонь по гексакоптерам велся из ружья и автоматов, уточнил он.

16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.