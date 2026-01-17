Боец Новочек: появление ВС РФ в Жовтневом для ВСУ стало внезапным

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Появление ВС РФ в населенном пункте Жовтневое Запорожской области стало для ВСУ неожиданностью, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Новочек.

"Противник не ожидал, конечно, нас, появились внезапно", - сказал боец.

16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.