Боец Гризли: для форсирования реки Гайчур ВС РФ выбрали удобное место

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Наиболее узкое место на реке Гайчур у Жовтневого было выбрано для ее форсирования, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гризли.

"Разведка доложила об узком участке реки. Посмотрели по картам, туда как бы подошли, посмотрели - да, действительно, мелководье", - сказал боец.

16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.