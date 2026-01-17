Боец Чистый: ВС РФ в Жовтневом превышали по численности ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Количество личного состава 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" в Жовтневом Запорожской области превышало по численности украинские силы, рассказал ТАСС стрелок с позывным Чистый.

"Мы давили числом, поэтому враг не успел подготовиться", - сказал боец.

16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.