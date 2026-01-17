Боец Чистый: ВСУ бросили в Жовтневом своих операторов БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Украинская группировка в Жовтневом Запорожской области бросила собственных операторов БПЛА. Как рассказал ТАСС стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чистый, они были уничтожены.

"В основном бегством они спасались, оставляли расчеты FPV. Все уничтожены", - сказал боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.