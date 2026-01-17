Командир Морячок: ВС РФ не потеряли личный состав при освобождении Двуречанского

При этом противник осложнял подход российских военнослужащих к населенному пункту, отметил он

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские войска не понесли потерь среди личного состава при освобождении населенного пункта Двуречанское в Харьковской области. Об этом рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Морячок на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Минобороны РФ сообщило об освобождении Двуречанского 17 ноября 2025 года.

"Господь есть и чудеса на войне постоянно встречаются. О парнях, выполнявших задачи, скажу, что так же все боялись: кто-то первый раз идет, кто-то еще что-то, но только помогая себе, подбадривая друг друга, парни шли вперед. Молодцы. Конечно, все, кто зашел в деревню, освободил ее, вышли оттуда. Они все герои. Никто не убежал", - сказал боец.

По словам военнослужащего, в ходе освобождения населенного пункта противник был деморализован потерей бронетехники. "Противник был деморализован. У них были и танки там, целых два танка были поражены. Противник отступил и тем самым задачу мы свою выполнили. Подход осложнялся противником - дроны, мины. Но, дождавшись тумана, первая группа заскочила, после чего начали просачиваться еще несколько групп", - добавил Морячок.