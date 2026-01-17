Дроноводы добровольческого корпуса МО уничтожили блиндаж ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали 15 украинских солдат

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Операторы подразделения беспилотных систем Добровольческого корпуса Минобороны РФ уничтожили укрепленный блиндаж ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Противник потерял до 15 военнослужащих убитыми, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения воздушной разведки оператором российского беспилотника была засечена попытка ротации личного состава ВСУ. В ходе доразведки был выявлен хорошо замаскированный и укрепленный блиндаж, находившийся вблизи опорного пункта. При приближении российских ударных дронов украинские националисты укрылись в блиндаже, но благодаря точной работе операторов ударных БПЛА "Молния" самолетного типа, FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами блиндаж был методично уничтожен. Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих убитыми", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что регулярная работа подразделений БПЛА в зоне ответственности Южной группировки войск приводит к ежедневным потерям противника в живой силе и технике.