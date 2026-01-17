Добровольцев "Днепра" наградили в Херсонской области

Награды получили 57 бойцов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены государственными и ведомственными наградами в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил орден Мужества и медали "Воин-доброволец" военнослужащим отряда "БАРС-33" имени В. Ф. Маргелова группировки войск "Днепр" в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что награды получили 57 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и отслужившие два и более контрактов. В ходе награждения офицер Генштаба ВС РФ поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач. После церемонии награждения военнослужащие вернулись на позиции.