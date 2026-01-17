Боец Чистый: ВСУ потеряли машины с десантом в попытках контратаковать Жовтневое
02:05
ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Украинская группировка потеряла несколько единиц бронетехники с десантом в Жовтневом Запорожской области при попытке контратак, рассказал ТАСС стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чистый.
"Противник завозил на боевых машинах резервы для контрнаступа. Пацаны - расчеты [FPV] работали по ним тоже, гасили с воздуха", - сказал боец.
16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.