Боец Чистый: ВСУ потеряли машины с десантом в попытках контратаковать Жовтневое

Противник пытался доставить резервы, рассказал военный

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Украинская группировка потеряла несколько единиц бронетехники с десантом в Жовтневом Запорожской области при попытке контратак, рассказал ТАСС стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чистый.

"Противник завозил на боевых машинах резервы для контрнаступа. Пацаны - расчеты [FPV] работали по ним тоже, гасили с воздуха", - сказал боец.

16 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.