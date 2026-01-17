ВС РФ уничтожили заглубленный штаб и пункт дислокации ВСУ под Купянском

Задачу выполнил расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки "Запад", отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожил заглубленный штаб и пункт временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В этот раз расчет самоходного миномета "Тюльпан" 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожил заглубленный штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в Купянском районе Харьковской области. Получив координаты целей, расчет самоходного миномета незамедлительно выдвинулся на огневую позицию, провел развертывание в боевое положение и чередой выстрелов 240-мм активно-реактивными снарядами уничтожил выявленные объекты противника", - сказано в сообщении.

Военнослужащие группировки рассказали, что этот самоходный миномет является одним из самых нелюбимых для противника средством поражения. Разрушительная способность 240-мм снаряда позволяет гарантировано уничтожать заглубленные цели противника, поражает как живую силу, так и техническую инфраструктуру, вооружение и военную технику.