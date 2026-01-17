Стрелок Чистый: в момент захода в Жовтневое ВСУ рыли траншеи
02:06
ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Украинские солдаты рыли в Жовтневом Запорожской области траншеи в момент захода ВС РФ, рассказал ТАСС стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чистый.
"Не успевал враг подготовиться. Каких-то укреплений нет. В траншеях сидели, рыли. Много траншей", - сказал боец.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.