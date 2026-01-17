Группировка "Центр" уничтожила позиции и технику ВСУ под Красноармейском

ВС РФ поразили цель при помощи РСЗО "Град", отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по позициям ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив опорные пункты, живую силу и роботизированные комплексы противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ, поддержав продвижение наступающих штурмовых подразделений на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что удар был нанесен с расстояния более 16 км по цели в лесополосе.

В ведомстве также сообщили, что операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем и расчеты РСЗО "Град" в составе 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение пункту временной дислокации противника. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение живой силы, техники и антенн-ретрансляторов. Параллельно операторы ударных FPV-дронов группировки ликвидировали живую силу и наземные роботизированные комплексы противника на том же красноармейском направлении.

По данным Минобороны, совместные действия артиллерии и войск беспилотных систем позволяют эффективно нарушать систему управления противника и обеспечивать продвижение штурмовых групп. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение техники и пунктов временной дислокации ВСУ.