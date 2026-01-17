Группировка "Запад" сорвала контратаку ВСУ в районе села Моначиновка

Общие потери украинской армии в зоне ответственности "Запада" превысили 190 военных

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" в течение прошедших суток сорвали контратаку солдат ВСУ в районе села Моначиновка, а общие потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 190 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Моначиновка. Уничтожено до пяти боевиков. Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 26 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 3 миномета и 9 наземных робототехнических комплексов ВСУ", - сказал он.

Бигма также добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 10 беспилотников самолетного типа и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника.

Также были выявлены и уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 38 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink и 4 склада боеприпасов ВСУ.