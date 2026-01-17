Мотострелки группировки "Север" получили награды за взятие Двуречанского

Бойцам в том числе вручили нагрудные знаки "За штурм", сообщили в Минобороны





МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащие штурмового отряда 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" за освобождение населенного пункта Двуречанское Харьковской области получили государственные награды и нагрудные знаки "За штурм". Об этом сообщили в Минобороны России.

"За проявленные мужество и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Двуречанское, штурмовики 9-го мотострелкового полка были представлены к государственным наградам, а также получили нагрудные знаки "За штурм", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что военнослужащие группировки войск "Север" продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Двуречанское Харьковской области 17 ноября 2025 года.