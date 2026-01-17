Боец Невский: ВСУ в Двуречанском прятались от российских войск в школе

Противник использовал здания в качестве командного пункта, рассказал военный

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Двуречанском в Харьковской области прятались от ВС РФ в школе. Об этом рассказал заместитель командира штурмового отряда с позывным Невский.

"Взяли [противника] хитростью, обошли с тыла, противник не ожидал. Как только зашли в уничтоженный пункт, противник просто был деморализован и начал отступать. Укрепы (укрепленные пункты - прим. ТАСС) были по всему пути следования. В домах укрепы [оборудовали]. Там такая пресловутая школа была, а из самой школы у них был выход наружу через подвал. Они готовились тщательно", - сказал он на видео, которое предоставили ТАСС в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, солдаты ВСУ использовали здание школы в качестве командного пункта.

17 ноября 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Север" населенного пункта Двуречанское в Харьковской области.