ВСУ потеряли укрепления и технику в зоне группировки "Восток" на Запорожье

Цели поразили танковые экипажи, отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов, живую силу и технику ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Танковые экипажи группировки "Восток" нанесли огневое поражение укреплениям противника, оборудованным в лесных массивах Запорожской области. <…> Используя складки местности и естественные укрытия, танкисты выдвинулись на огневые позиции, откуда произвели серию точных выстрелов, уничтожив сеть опорных пунктов и блиндажей, в которых укрывалась живая сила ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Цели для танкистов были выявлены разведывательными беспилотниками и переданы в режиме реального времени. Параллельно операторы ударных дронов группировки сорвали попытку ВСУ усилить позиции, уничтожив несколько бронированных машин "Новатор", грузовик, пикапы и американский бронетранспортер M113 ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Совместные действия танковых подразделений, артиллерии и войск беспилотных систем позволяют эффективно разрушать оборону противника и срывать его логистику, отметили в Минобороны.