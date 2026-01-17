ТАСС: в Харьковскую область ВСУ перебрасывают спецподразделения ГУР

Резервы перебрасываются для проведения контратак, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Andriy Dubchak

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР, для проведения контратак", - сказал собеседник агентства.