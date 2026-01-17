ТАСС: в Харьковскую область ВСУ перебрасывают спецподразделения ГУР
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На харьковском направлении противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР, для проведения контратак", - сказал собеседник агентства.