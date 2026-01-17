ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: украинские волонтеры не хотят помогать с БПЛА бригаде ВСУ под Сумами

При этом украинские солдаты испытывают острую нехватку дронов, сообщили российские силовики
03:37

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинские волонтеры отказываются помогать 119-й отдельной бригаде теробороны ВСУ с поставкой беспилотников в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в Краснопольском районе подразделения 119-й ОБР (отдельной бригады - прим. ТАСС) теробороны испытывают острую нехватку БПЛА всех типов. Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам", - сказал собеседник агентства. 

