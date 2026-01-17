ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:21
© Александр Река/ ТАСС

Рядовой Азамат Балаев ликвидировал трех украинских военнослужащих, находясь под обстрелом дронов и артиллерии противника.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отступая из населенного пункта Закотное ДНР, оставляли на позициях раненых и погибших, сообщил заместитель командира взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Тоха.

ВСУ не атаковали населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Основные события 18 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:12

ВСУ не атаковали населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:06

Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать мирные пути, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

21:02

Рядовой Азамат Балаев ликвидировал трех украинских военнослужащих, находясь под обстрелом дронов и артиллерии противника.

21:01

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отступая из населенного пункта Закотное ДНР, оставляли на позициях раненых и погибших, сообщил заместитель командира взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Тоха.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине