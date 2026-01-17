Военная операция на Украине. Онлайн

Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать мирные пути, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.