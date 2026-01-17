Рядовой Азамат Балаев ликвидировал трех украинских военнослужащих, находясь под обстрелом дронов и артиллерии противника.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отступая из населенного пункта Закотное ДНР, оставляли на позициях раненых и погибших, сообщил заместитель командира взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Тоха.
ВСУ не атаковали населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
Основные события 18 января - в онлайн-трансляции ТАСС.
21:12
ВСУ не атаковали населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
21:06
Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать мирные пути, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
21:02
Рядовой Азамат Балаев ликвидировал трех украинских военнослужащих, находясь под обстрелом дронов и артиллерии противника.
21:01
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отступая из населенного пункта Закотное ДНР, оставляли на позициях раненых и погибших, сообщил заместитель командира взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Тоха.