Пленный из ВСУ: командование запретило забирать тела погибших в Гуляйполе
Редакция сайта ТАСС
14:12
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины запретило военным забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе, несмотря на предоставляемый коридор. Об этом ТАСС рассказал пленный военный из ВСУ.
"Нам предлагала армия России, когда мы отступили, забрать убитых. Я в первый раз тогда задумался, что вместо того, чтобы забирать тела - сдаться в плен. Но нам сказали, что нет, никто никого забирать не будет", - сказал он.
Ранее командир штурмовой роты 57-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Шуруп рассказал ТАСС, что операторы элитного подразделение БПЛА ВСУ при бегстве из Гуляйполя бросили много различного оборудования.