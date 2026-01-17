ТАСС публикует кадры сдачи в плен группы ВСУ у Гуляйполя

На видео шесть военных противника идут с поднятыми руками

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен под Гуляйполем. Видео есть в распоряжении ТАСС.

На кадрах видно, как шесть военных ВСУ идут с поднятыми руками. Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, военные 108-й отдельной бригады теробороны пытались выдвинуться в направлении позиций группировки "Восток" юго-западнее Гуляйполя. Их направило туда командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

В результате в плен сдалось отделение ВСУ, включая офицеров. Их сопровождение велось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии группировки войск "Восток".

Как сообщила пресс-служба Кремля 27 декабря 2025 года, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об этом ему доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Гуляйполе - серьезный район обороны, оборудованный противником в инженерном отношении, защищенный с севера и востока водными преградами - рекой Гайчур и ее притоками. Расстояние до Орехова - до 35 км, до Запорожья - до 90 км. Установление контроля над Гуляйполем позволяет закрепиться на западном берегу реки Гайчур, а также создать угрозу обхода обороны противника в Орехове.