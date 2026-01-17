Бойцы бригады "БАРС-Курск" в 2025 году уничтожили более 4 тыс. беспилотников ВСУ

Добровольцы также охраняют объекты, участвуют в разминировании территории, помогают с эвакуацией людей, сообщил глава региона Александр Хинштейн

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Возросший профессионализм бойцов и командиров бригады "БАРС-Курск" отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В 2025 году силами бригады подавлено и уничтожено более 4 тыс. вражеских БПЛА, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"БАРС-Курск" сегодня и год назад - две совершенно разные бригады. Благодаря профессионализму командования, поддержке Минобороны России и сотрудничеству с Центром беспилотных систем и технологий наше подразделение добровольцев за 2025-й совершило прорывной скачок вперед. <...> В прошлом году силами бригады подавлено и уничтожено более 4 тыс. беспилотников, и это одна из ключевых и приоритетных задач. Наряду с этим добровольцы охраняют объекты, участвуют в разминировании территории, помогают с эвакуацией людей, ведут борьбу с ДРГ противника, участвуют в территориальной обороне", - написал Хинштейн, отметив, что наиболее отличившимся бойцам бригады вручены региональные награды.

Бригада "БАРС-Курск", по словам главы региона, является инновационной, здесь созданы и успешно работают подразделение противодействия беспилотникам и отдельная инновационная рота Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). На Курской земле проходят апробацию самые новейшие разработки в этой области.

"Мы с одной стороны получаем передовые и современные средства для борьбы с противником, а с другой - тестируем новейшие разработки в реальных боевых условиях. Все это стало возможным благодаря поддержке Центра беспилотных систем и технологий и партии "Единая Россия". Большую помощь оказывает нам и правительство Москвы", - отметил Хинштейн.

О создании на базе добровольческой бригады "БАРС-Курск" нового отряда беспилотных систем было объявлено в начале декабря 2025 года. Сообщалось, что отряд будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, РЭБ, РЭР, микроэлектроники, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности, а также будет отвечать за противодействие БПЛА противника. Главным партнером региона в этой работе стал Центр беспилотных систем и технологий, соглашение о сотрудничестве с компанией было подписано в ходе ПМЭФ-2025.