Кимаковский: ВС РФ фактически перемололи переброшенные к Купянску резервы ВСУ

Советник главы ДНР сообщил, что противник "выдыхается" возле населенного пункта

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Российские войска фактически перемололи резервы ВСУ, переброшенные к Купянску в новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала "Соловьев-Live" рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Группировка "Запад", откуда я вернулся буквально недавно. И там "красная машина", как ее называют офицеры и солдаты, идет вперед и перемалывает противника, ведет достаточно активные наступательные действия. Если в районе Купянска это пока незаметно, но по данным нашей разведки есть сведения, что противник выдыхается, и те резервы, которые он направил перед Новым годом, после Нового года, они уже фактически перемолоты", - сказал Кимаковский.