Кимаковский: ВС РФ занимают позиции вдоль Северского Донца у Святогорска
20:15
ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Российские войска занимают позиции вдоль реки Северский Донец у Святогорска, рассказал в эфире телеканала "Соловьев-Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если брать лиманское направление, то 25-я общевойсковая армия "красной машины" тоже очень успешно продвигается в районе Лимана по лесам, в районе Светогорска по низинам, то есть занимает вот как раз берег [Северского Донца]", - сказал Кимаковский.