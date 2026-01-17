Над регионами России за три часа сбили 34 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за три часа над регионами РФ и Азовским морем 34 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 января текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 БПЛА - над территорией Курской области, 3 БПЛА - над территорией Воронежской области, 1 БПЛА - над территорией Орловской области, 1 БПЛА - над территорией Республики Крым и 1 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - рассказали в Минобороны.