Кимаковский: ВС РФ заняли ключевые высоты в сторону Славянска и Краматорска

Российские войска таким образом начали "доминировать над очень большой территорией", отметил советник главы ДНР

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Российские войска фактически заняли ключевые высоты в направлении Славянска и Краматорска, рассказал в эфире телеканала "Соловьев-Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В районе Восюковки и в сторону Никифоровки главная задача - это овладение высотами. И фактически с этой задачей наши ребята справились, потому что заняли, наверное, самое важное, это вот эти вот плацдармы на высотах. То есть, если кто понимает, там есть такие, достаточно серьезные. И, овладев этими высотами, мы фактически начинаем доминировать над очень большой территорией в сторону Славянска и Краматорска", - сказал Кимаковский.