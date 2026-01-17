ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кимаковский: переброшенные под Константиновку резервы ВСУ фактически уничтожены

Противник перебросил силы в новогодние праздники, рассказал советник главы ДНР
Редакция сайта ТАСС
20:26

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Российские войска фактически уничтожили переброшенные в новогодние праздники в Константиновку резервы ВСУ, рассказал в эфире телеканала "Соловьев-Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В рамках константиновского направления тоже докладывает разведка, что те резервы, которые противник бросил в районе Нового года, они уже фактически тоже перемолоты нашими подразделениями", - сказал Кимаковский. 

