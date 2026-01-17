Кимаковский: ВС РФ перерыли дорогу снабжения ВСУ в Константиновке

Советник главы ДНР отметил, что задачу выполнили новые подразделения "беспилотных команд"

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Российские войска фактически перекрыли дорогу снабжения украинского гарнизона в Константиновке, рассказал в эфире телеканала "Соловьев-Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Очень активное участие принимают наши беспилотные команды. Новые подразделения фактически перекрыли дорогу снабжения гарнизона Константиновки с района Алексеево-Дружковки. И здесь у нас уже наблюдается такой глубокий охват", - сказал Кимаковский.