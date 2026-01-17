Командир Бугор: ВСУ не ожидали появления в своем тылу ВС РФ при штурме Закотного

Российские подразделения подавляли огневые точки противника с помощью барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, добавил военный

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины не ожидали появления российских военных у себя в тылу во время штурма населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Бугор.

"Противник очень был удивлен, когда мы появлялись у них за спиной. Они вообще нас не ожидали там увидеть. Их не информируют, то есть до них не доводят эту информацию. Когда мы оказывались сзади противника, противник был просто обескуражен", - рассказал он.

По его словам, российские подразделения с помощью барражирующих боеприпасов и FPV-дронов подавляли огневые точки ВСУ, в том числе минометные расчеты и точки взлета гексакоптеров типа "Баба-яга".

"Выполнимая задача, просто здесь, еще раз повторюсь, мы не применяли тактику лобовых атак. Это сейчас на данный момент в современной войне не имеет никакого смысла, скажем так, неординарные тактические решения, гибкие маневры. И, соответственно, все успешно удалось [выполнить]", - подытожил Бугор.

Об освобождении Закотного Минобороны РФ сообщили 16 января.